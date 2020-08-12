Промышленность 1 час назад

Двигатели "Мотор Сичи" не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — эксперт

Современные технологии производства и сервисного обслуживания двигателей ушли вперед по сравнению с предложениями украинских моторостроителей

Двигатели "Мотор Сичи" не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — эксперт Двигатели "Мотор Сичи" не представлены в современных мировых нишах авиастроения, — эксперт

В отличие от запорожского ПАО "Мотор Сич" мировой рынок авиастроения не стоит на месте. Современные технологии производства и сервисного обслуживания двигателей ушли вперед по сравнению с предложениями украинских моторостроителей — так считают профильные эксперты.

"Все это — остатки прошлых наработок. На современном рынке двигателестроения "Мотор Сич" не представлен нигде, кроме собственных партнеров-производителей самолетов. Все ведущие двигателестроители мира так или иначе представлены в разных нишах, их продукция серийная, имеет опыт эксплуатации в глобальной сети. У "Мотор Сичи" этого давно уже нет. С тех пор, как АН-24 и АН-2 перестали поставляться в разные страны мира, продукция "Мотор Сичи" стала очень и очень узконишевой", — говорит авиаэксперт, учредитель ООО "Авиаплан" Евгений Трескунов.

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По его мнению, предприятие утратило доступ к новым технологиям, а, следовательно, и к мировым рынкам сбыта во всех нишах авиационной отрасли.

Кроме того, продукция "Мотор Сичи" уже сегодня неконкурентоспособна по множеству принципиальных для потребителя критериев. "Когда мы покупаем новый самолет, на все современные двигатели IV и V поколения производители дают 8, а некоторые и 9 лет гарантии того, что двигатель будет работать на крыле без планового капремонта. У "Мотор Сичи" такого нет. Для них вопрос продления ресурса двигателей никогда не стоял в принципе. Таким образом, с украинским двигателем 8 лет гарантии точно не получится. Максимум — 2 года.", — рассказывает Трескунов.

В результате, "удел "Мотор Сичи" — традиционное обслуживание моторов самолетов и вертолетов семейства "ЯК", "АН" и "МИ" советской сборки, которые через несколько лет будут списаны авиаперевозчиками", — резюмирует эксперт.

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Напомним, что ПАО "Мотор Сич" насчитывает более 100 лет истории. Его профильная продукция — авиационные двигатели, а также сопутствующие услуги по их обслуживанию.

Под предлогом значимости используемых предприятием технологий, его деятельность с 2017 года блокируется Антимонопольным комитетом Украины и правоохранительными органами в лице СБУ и ГПУ.

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По оценкам экспертов, с учетом смены поколений самолетов, при сохранении нынешнего положения дел двигатели производства "Мотор Сич" будут востребованы мировым рынком еще не более нескольких лет, после чего предприятие прекратит свое существование.

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