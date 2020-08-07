Зеленский должен дать "Мотор Сичи" шанс на развитие, — эксперты

В скандальной истории "Мотор Сичи" появилось интригующее развитие, которое сулит Украине реальный шанс вернуть мировую позицию лидера в отрасли авиастроения.

К такому мнению пришли ведущие отечественные эксперты, оценивая совместное обращение китайской Skyrizon и украинской DCH Group в АМКУ с заявкой на приобретение контрольного пакета запорожского моторостроительного завода.

О факте подачи заявки на покупку активов "Мотор-Сичи" совместно с DCH Group Александра Ярославского 6 августа 2020 года заявила материнская структура Beijing Skyrizon китайская компания Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd.

Реакция Владимира Зеленского последовала незамедлительно. Президент дал поручение Кабинету министров убрать все факторы, препятствующие развитию стратегических украинских активов и оценить влияние на экономическую безопасность инвестиционного соглашения по "Мотор Сичи".

Экспертное сообщество Украины по достоинству оценило событие, призвав Зеленского разрубить гордиев узел токсичного наследия "свинарчуков" и вернуть "Мотор Сичи" традиционную нишу лидера мирового авиастроения.

По словам директора Украинского аналитического центра Александра Охрименко, вмешательство АМКУ в уже реализуемый на "Мотор Сичи" инвестиционный проект Skyrizon было выгодно Порошенко и "свинарчукам", но напрочь противоречило здравым национальным интересам Украины.

Теперь, когда вместе с китайцами на предприятие готов войти крупнейший украинский инвестор в лице Александра Ярославского, у Зеленского появилась уникальная возможность возродить стратегический завод.

"Ситуация с вмешательством в сделку Антимонопольного комитета и СБУ на самом деле довольно странная, но лишь для тех, кто не особо понимает украинские реалии. Порошенко и его "свинарчуки", фактически, заблокировали проект сотрудничества "Мотор Сич" с китайцами, когда инвесторы уже вложили кучу денег в украинское предприятие. Это не очень приятное наследие для президента Зеленского. Когда спохватился АМКУ? Когда китайская сторона подала документы на концентрацию в большой пакет нескольких разрозненных пакетов акций предприятия! А если бы документы не подавали? Китайская компания, акции которой котируются на бирже, поступила в соответствии с общепринятой мировой практикой прозрачного ведения бизнеса — сообщила о концентрации. Точно так же "вдруг" спохватилась СБУ — тоже после сделки. У Зеленского сейчас есть возможность обрубить это "наследие Свинарчуков" и дать шанс компании "Мотор Сич" развиваться, а Украине сохранить технологии и технологичное производство", — убежден Охрименко.

Солидарен с коллегой и директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко. Он полагает, что хоть высказывания Владимира Зеленского по ситуации вокруг ПАО "Мотор Сич" и очень обтекаемы, но суть сводится к тому, что Украине пора уже определиться в своих приоритетах — или сохранить научные разработки, кадры, технологии и нишевое лидерство в производстве авиадвигателей, или, постоянно оглядываясь на своих американских "друзей", через 3-5 лет окончательно утратить и позиции на международном рынке, и десятки тысяч рабочих мест в высокотехнологичной индустрии.

"Сохранив стратегическое предприятие, перспективную отрасль и квалифицированные кадры, Украина может претендовать на участие в проектах, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. Игры "свинарчуков" вокруг ПАО "Мотор Сич" и их попытки "поучаствовать" в сделке на много миллионов долларов на процесс влияют, как лай собак вдогонку каравану. Выбор предстоит сделать Зеленскому. Но чтобы принять правильное решение, Президент должен обладать незаурядным масштабом личности и государственным мышлением. Сможет ли Зеленский продемонстрировать эти качества, посмотрим", — говорит Белашко.

В 2016 году "Мотор Сич" приобрели китайские инвесторы, связанные со Skyrizon, инвестировав в развитие производства более $100 млн. Впоследствии шла речь о передаче 25% акций "Мотор Сич" госконцерну "Укроборонпром". Однако в июне 2020 года советник гендиректора "Укроборонпрома" Руслан Корж сообщил, что "предложение уже неактуально".

В ответ на обращение Президента, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дальнейшую судьбу "Мотор Сич" должен решить суд: "Украина — государство с рыночной экономикой. Соответственно, государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире".