После вхождения Ярославского в "Мотор Сич" суд в третий раз арестовал акции предприятия

АО "Мотор Сич" снова в эпицентре скандала: украинские власти, заявляя о "стратегическом подходе", арестовали его акции в третий раз, добавив в уголовное производство статью о государственной измене. Delo.ua разбиралось, что происходит сегодня с авиапромышленным предприятием.

Судебные войны

Как стало известно Delo.ua от информированных источников в Офисе Генерального прокурора Украины, в четверг, 6 августа, следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес определение, согласно которому был наложен арест на простые именные акции АО "Мотор Сич", которые находятся на счетах в ценных бумагах, открытых в депозитарных учреждениях.

"Полный текст определения будет объявлен 10 августа, однако уже сейчас объявили резолютивную часть, определение подлежит немедленному исполнению, за это отвечает ПАО "Национальный депозиторий Украины", — рассказал собеседник издания.

Следственный судья рассмотрел ходатайство прокурора Офиса генпрокурора в деле №761/24088/20 (производство №1-кс/761/15047/2020) об аресте имущества в рамках уголовного производства №22017000000000272, внесенного в ЕРДР в тот же день — 6 августа — по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 14 ("Подготовка к преступлению"), статьи 113 ("Диверсия") и, что ново в этой истории, части 1 статьи 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса Украины.

В результате арест был наложен на акции, находящиеся на счетах следующих компаний:

➡️ "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" в количестве 207 783 штук (9,9992% уставного капитала);

➡️ "Business House Helena, AG" в количестве 359 727 штук, (17,3113% уставного капитала);

➡️ "Enfields Trade & Capital Corp." в количестве 64 733 штук (3,1152% уставного капитала);

➡️ "Waldo Trade Ltd." в количестве 27 086 штук (1,3035% уставного капитала);

➡️ "Granum Corporation" в количестве 192 665 штук (9,2717% уставного капитала);

➡️ "Likatron Enterprises Limited" в количестве 207 592 (9,99% уставного капитала)

➡️ гражданин Китайской Народной Республики в количестве 104 107 штук (5,01% уставного капитала).

Интересно другое: в 2017 году в рамках уголовного производства, открытого Главным следственным управлением СБУ по статье 113 Уголовного кодекса ("Диверсия"), следственный судья того же Шевченковского суда уже выносил арест на именные акции АО "Мотор Сич", принадлежащие 6 юридическим лицам и одному физическому лицу. Эти решения можно посмотреть здесь и здесь.

Позднее, в апреле 2018 года те же именные акции АО "Мотор Сич", принадлежащие тем же шести юридическим и одному физическому лицу арестовали повторно. Соответствующее решение следственного судьи Шевченковского суда можно увидеть здесь.

Если сравнить владельцев акций, номера их счетов и количество акций, то выходит, что вчерашнее решение Шевченковского райсуда — фактически арест уже дважды арестованных одних и тех же акций.

Кроме того, в 2017 и 2018 годах суд, одновременно с арестом 56% акций предприятия "Мотор Сич", запретил депозитариям перерегистрировать все 100% (включая 44% акций, которые не находились под арестом) акций и выдавать реестр акционеров.

Это заблокировало оборот всех 100% акций и проведение общих собраний акционеров, а с ней выплату дивидендов. На предприятии уточняют: дивиденды до этого выплачивались почти 15 лет, что в своем роде уникально для Украины.

C момента вмешательства в 2017 году СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" наблюдается наглядное падения основных финансовых показателей предприятия:

1) 7 760 человек потеряли рабочие места;

2) показатель реализованной продукции с каждым годом падает. В 2020 году составляет ~ 40% от показателей 2017 года;

3) чистый финансовый результат с ~2,8 млрд грн (в 2017 году) уменьшился до ~0.6 млрд грн (в 2020 году);

4) предприятие в 2019 году зафиксировало убыток в размере 525 млн грн, чего раньше не наблюдалось.

И вот 3 августа этого года суд по заявлению АО "Мотор Сич" отменил запрет депозитариям на перерегистрацию 44% акций, большинство из которых принадлежат работникам завода (получили их при приватизации предприятия в 90-е годы) и которые не находятся под арестом.

Но уже через три дня, 6 августа, судом было принято весьма поспешное определение (полный текст, в котором будут изложена вся аргументация, напомним, будет объявлен лишь 10 августа), согласно которому 56% акций арестованы в третий раз, а депозитариям снова запрещено перегистрировать все 100% акций (включая те 44%, что не находятся под арестом) и выдавать реестр акционеров. Причем, в новом определении суда к статье "Диверсия" к огромному удивленидобавилась статья "Государственная измена", которой не было в первых двух определениях.

История вопроса

В 2017 году китайские инвесторы — компания Skyrizon — договорились с главой правления "Мотор Сич" Вячеславом Богуслаевым о покупке контрольного пакета акций предприятия в размере 56%. Инвестиции в авиаотрасль должны были составить 250 млн долларов.

Буквально сразу же Служба безопасности Украины отреагировала на это открытием уголовного производства по статье "Диверсия". Тогда же суд впервые арестовал 56% акций предприятия и запретил, по сути, пользоваться остальными 44%, которые принадлежат работникам завода. В 2018-ом году суд принял еще одно такое же постановление. При том, что законодательство Украины блокирование акций разрешено только применительно к одному конкретному их владельцу — то есть только в рамках пакета акций, принадлежащего конкретному физическому и юридическому лицу.

В 2019-ом году президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что Совет национальной безопасности и обороны вывел предприятие из списка стратегических.

4 августа 2020 года в процесс вступила группа DCH, принадлежащая украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. В группе заявили, что "достигли договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited. В лице группы Ярославского китайские инвесторы нашли партнера, и обе стороны договорились вести всестороннее сотрудничество и совместно осуществлять деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ПАО "Мотор Cич". И в официальном раскрытии информации на Шанхайской бирже обнародовали этот факт.

Согласно заявлению, у DCH есть богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий: стабильно функционирует "Харьковский тракторный завод", "Днепровский металлургический завод", криворожский рудник "Сухая Балка". Также, как известно, группа построила и администрирует аэропорт в Харькове и участвует в проекте строительства нового аэропорта в Днепре.

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Однако вместо криков "Ура, ура" при виде украинского инвестора на следующий день после биржевого сообщения с сотрудниками АМКУ побеседовали силовики, прозрачно намекая на недопустимость выдачи разрешения на концентрацию акций "Мотор Сич" по новой заявке. 6 августа 2020 года президент Владимир Зеленский написал письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором призвал "безотлагательно принять совместно с Аппаратом СНБО, Службой безопасности Украины исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства".

В частности, заявил Зеленский, "следует осуществить системную оценку влияния на состояние экономической безопасности государства приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, занимающих монопольное (доминирующее) положение на рынке товаров, научно-исследовательских (научно-технических) учреждений, а также предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, в частности публичного акционерного общества "Мотор Сич".

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода" заявил, что "вопрос "Мотор Сич" — действительно сложный", "лежит в разрезе геополитики" и "будет развязан в судебном порядке". Секретарь СНБО Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что "аппарат СНБО принимает исчерпывающие меры по сохранению приоритетности национальных интересов государства в вопросе развития стратегических предприятий и невозможности передачи незаконным способом другому государство украинских оборонных технологий" и уточнил, что стратегический приоритет госполитики в отношении "Мотор Сич" — это развитие предприятия, как базового "для выполнения государственного оборонного заказа в производстве современных двигателей, в том числе для новейших разработок украинских крылатых ракет".

И буквально сразу же по ходатайству Офиса генпрокурора появляется новое спешное судебное решение по аресту акций предприятия. Теперь — с формулировкой "Государственная измена", вдобавок к уже существующей "Диверсии". В это время показательным является сообщение издания BuzzFeed о том, что американская компания Oriole Capital Group заинтересована в покупке контрольного пакета акций "Мотор Сич". В добавок следует напомнить, как 2019 году Уильям Тейлор, который был временным поверенным в делах США в Украине, заявил "Украинской правде": "Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence (проверка объекта инвестирования — Delo.ua), визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию".

Вероятно, в ближайшем будущем мы узнаем, что на самом деле стоит за скандалами с предприятием "Мотор Сич". При этом, как показывают экономические и финансовые результаты предприятия, с лета 2017 года по лето 2020 года "Мотор Сич" из прибыльного предприятия постепенно превращается в убыточный бизнес, что ставит под вопрос сегодняшние действия государства. Что это? Желание не вникших в ситуацию людей сохранить предприятие для Украины? Или внезапно появившаяся доквалификация госизмены является результатом появления в раскладе Александра Ярославского и имеет своей целью подыгрывание другим покупателям из другой юрисдикции? Delo.ua будет следить за ситуацией, чтобы наши читатели получили честный ответ на эти вопросы.