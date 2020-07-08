Кто стоит за штурвалом украинской авиаотрасли

27 июня 2020 года в Харькове прошел съезд ассоциаций авиастроителей. На нем поднимались серьезные вопросы. Отсутствие выпуска серийных самолетов с 2014 года, долги Харьковского авиационного завода, сложности с иностранными контрактами у завода "Антонов", отсутствие госзаказов на авиационную технику. В общем, отрасль в кризисе. Вот только не может ли оказаться так, что о проблемах отрасли громче всего заявляют те, кто к ним причастен?

"Справедливое" возмущение

"С 2014 года не выпущено ни одного серийного самолета! А это говорит об очень неэффективном управлении отраслью. Другие страны с нуля создают авиационную промышленность, например, Турция, Южная Корея, растет производство в Китае. А мы, имея собственные прекрасные производства, перестали выпускать самолеты… Мы хотим, чтобы самолеты выпускались, заводы — работали! — Рассказывал на собрании президент ассоциации "Укравиапром" и глава ПАО "ФЭД" Виктор Попов. — Цель собрания: чтобы наши проблемы, наши задания услышал президент. Чтобы правительство услышало нас, чтобы они учли наши предложения… Необходимо, наконец, выполнить указ президента по созданию центрального органа исполнительной власти, который будет реализовывать политику в аэрокосмической отрасли. Механизмы по управлению авиационной отраслью в виде "Укроборонпрома" доказали свою неэффективность... Это может быть национальное аэрокосмическое агентство — украинское NASA, или профильное министерство, за что мы боремся больше".

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В результате собрания представители ассоциаций потребовали от государства не только создания министерства, но и создания национального перевозчика, госзаказов, как в гражданской, так и в военной сфере, и активной помощи в поиске партнеров, особенно упирая на критическое состояние авиапредприятий вроде Харьковского авиационного завода.

"Пороть чушь"

Что интересно, реальные авиаэксперты относятся к экспертному мнению Виктора Попова весьма скептично. Так, в частности, известный авиаконструктор Анатолий Вовнянко, который был ведущим конструктором в службе самолета Ан-70 и руководителем службы ведущих конструкторов по самолету Ан-225, в своем материале на сайте "Хвиля" прямо заявляет: к авиастроению Попов отношения не имел. И потому рассуждать на тему спасения украинского авиапрома ему не с руки.

"Сейчас в медийном пространстве Украины и на различных совещаниях появился новый "специалист" в области авиастроения — Виктор Попов, председатель Ассоциации "Укравиапром", глава компании FED (АО "ФЭД"). К авиастроению он никогда не имел никакого отношения, так как руководил созданием и производством некоторого авиационного оборудования. Но если вы делаете какой-то гидравлический насос для самолета, то это автоматически не означает, что вы хоть что-то понимаете, как создаются самолеты... — пишет специалист. — Если Виктор Попов является таким выдающимся управленцем, то для начала пусть бы "поднял" государственный завод "ФЭД", на территории которого расположено его частное предприятие или Харьковский авиационный завод (ХГАПП), который "лежит" за забором. Понятны были его заявления, когда он продвигал своего сына на должность руководителя 410 завода, но если из-за фотографии с российского авиасалона МАКС это не получилось, то зачем продолжать "пороть чушь"?"

История с фотографией

Фотография, которую упоминает Анатолий Вовнянко, зарубила карьеру сына Виктора Попова Алексея. История произошла в начале 2020 года. 9 января Алексея Попова назначили на должность директора авиационного предприятия "Завод 410 ЦА". А уже 15 января генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абрамавичус выдал приказ об увольнении Алексея Попова с должности. "Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон", — сообщила тогда пресс-служба концерна.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook сообщил, что Попова уволили из-за его фото в форме российского военного летчика. "Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна. Эта фотография... сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015 года под Москвой. Алексей Попов — справа, купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом", — сообщил он.

Торговля с Россией

Сам Виктор Попов не скрывает желания сотрудничать с Российской Федерацией. В прошлогоднем интервью, как один из способов возрождения украинской авиационной отрасли, он предложил либо программу импортозамещения, либо либерализацию отношений с северным соседом.

"Либерализация отношений с РФ как с авиационным рынком в части гражданской авиации. Смотрите, санкции против РФ есть по всему миру. Есть только в военном плане. А в гражданской отрасли и космической санкции мирового сообщества в отношении кооперации с РФ отсутствуют. Америка работает с Россией и по космосу, и по авиации. Европа работает и по космосу, и по авиации. Мы не работаем. Вопрос: Почему?" — вопрошает Виктор Попов.

На замечание журналиста о том, что гражданские самолеты используют также и российские военные, глава ПАО "ФЭД" заявляет, что это вопрос спасения гражданской авиации. "Государство должно определить — гражданское авиастроение мы развиваем? Если мы покупаем топливо в РФ, потому что иначе будут проблемы в энергетике, то почему мы не можем определить условия сотрудничества в гражданской авиации — ее ведь тоже надо спасать! Сейчас 13 фюзеляжей стоит на "Антонове". Сейчас только СНБО снимет санкции с поставщиков металла и комплектующих — и 13 самолетов через год полетят! В один момент можно оживить жизнедеятельность авиационной промышленности Украины", — заявил Попов.

Ратуя за "развитие гражданской авиации", Виктор Попов предпочитает не упоминать, что его предприятие помогало и российскому военному авиапрому уже после начала российско-украинского конфликта.

Согласно документам, которые находятся в распоряжении Delo.ua, 18 февраля 2015 года, спустя год после начала боевых действий на Востоке публичное акционерное общество "ФЭД" за 1780131,36 грн продало ООО "ТЕХНОБУД УА" продукцию под названием "Привод-генератор ГП-22" под номером 16441705808.

Спустя месяц, 17 марта 2015 года, "ФЭД" продал еще два привод-генератора ГП-22, на этот раз куда дороже — за 3577975,2 грн. Покупатель был другой — общество с ограниченной ответственностью "СЕНТРО-М".

Поискав генератор ГП-22 в открытых источниках, можно обнаружить следующее:

"В качестве основной (первичной) системы электроснабжения на самолете применена система генерирования СПЗС4Б120Г переменного тока постоянной частоты, в которой источниками питания являются четыре генератора переменного тока в составе интегральных гидромеханических приводов генераторов ГП-22 (ППО), установленных по одному на каждом двигателе".

Этот самолет — Ту-160. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик, способный переносить крылатые ракеты большой дальности с ядерной боевой частью. Впрочем, стратегические ракеты Х-55, о которых идет речь, с 17 ноября 2015 года используются в рамках военной операции России в Сирии. Где ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 используют их против наземных объектов. К счастью, без ядерного заряда.

Что еще более интересно, российская госкорпорация "Ростех" заявила о том, что в качестве опытной работы были изготовлены комплекты деталей и узлов для сборки агрегатов ГП-22 лишь 21 марта 2018 года. Где брали такие нужные военному авиапрому элементы до этого, неизвестно.

ФЭД против ФЭД

На самом деле, существует два "ФЭД". Один из них — частный, возглавляемый Виктором Поповым. Второй — государственный. Депрессивное и погибающее предприятие. В том же интервью Виктор Попов рассказывает о государственном заводе "ФЭД", сетуя на то, что сотрудничество ПАО и государственного предприятия сократилось. "До 2018 года... наш АО "ФЭД" и государственный "ФЭД" всегда были вместе. Работали в рамках совместных согласованных программ по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам кластера "Мехатроника". Сегодня, за почти два года, наше сотрудничество с государственным ФЭДом уменьшилось в 20 раз!!!".

При этом, покупать государственный завод глава частного "ФЭД" не собирается. "Что такое сегодня основная масса заводов государственных, в том числе и ГП ХМЗ ФЭД? Что оно собой представляет? Это груда кирпича, не утепленные помещения. Это очень неэффективная энергетика, начиная от компрессора и кончая подстанцией. Я уже не говорю о полностью изношенном, на 100%, оборудовании. Те технологии, которые там применяются, сегодня даже запрещены в Европе и в мире".

Чтобы осознать иронию происходящего, необходимо совершить экскурс в историю. Согласно документам, которые нам удалось раскопать, ОАО "ФЭД" — как мифический доппельгангер, мистический двойник, который вырос из государственного предприятия и "высосал" из него все соки.

Научно-производственная корпорация государственных предприятий "ФЭД" (НВК ГП "ФЭД") создана как объект государственной собственности на основании договора об основании и деятельность, утвержденного учредительным собранием представителей предприятий-основателей от 23 июля 1993 года и в соответствии с приказом Минмашпрома Украины №486 от 3 сентября 1993 года, путем перерегистрации Научно-производственного объединения "ФЭД" в НВК ГП "ФЭД", о чем 21 сентября 1993 года совершена государственная регистрация исполнительным комитетом Харьковской городской рады народных депутатов.

Научно-производственная корпорация государственных предприятий "ФЭД" создана государственными предприятиями Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковское агрегатное конструкторское бюро, Первомайский машиностроительный завод "ФЭД", Волчанский агрегатный завод.

В 1998 году путем перерегистрации как правонаследника Научно-производсвенной корпорации государственных предприятий "ФЭД" на основании решения общего собрания участников ЗАО (протокол от 25 августа 1998 года) и уставного договора о создании от 24 ноября 1998 года была создана ЗАО "Корпорация "ФЭД". При этом, базовые документы о проведении государственной регистрации превращения объединения государственных предприятий в акционерное общество на предприятии отсутствуют.

Основными акционерами ЗАО стали тогдашний директор государственного завода "ФЭД" Александр Жданов и все его заместители. Председателем правления стал Виктор Попов, много лет проработавший на Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" на разных должностях, в том числе — заместителя директора завода по снабжению и коммерции.

Спустя почти десять лет, ЗАО "Корпорация ФЭД" на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 18 мая 2007 года) превратилась в ОАО "ФЭД", о чем была проведена государственная регистрация 17 сентября 2007 года.

И, наконец, 1 июня 2011 года, на основании решения общего собрания акционеров (протокол от 20 мая 2011 года) ОАО "ФЭД" превратилось в ПАО "ФЭД", которое стало правопреемником старого "ФЭД".

Сразу после этого, 3 июня 2011 года, Минпромполитики позволило директору государственного Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" Александру Жданову провести отчуждение госсобственности на аукционе. Победителем которого стало ПАО "ФЭД". А дальше — стандартная история. Частный "ФЭД" заказывал государственному различные разработки и продавал их втридорога, оставляя госпредприятие превращаться в "груду кирпича".

Так что же происходит с авиационной отраслью Украины? Кто создает больше проблем — "неумелое государственное руководство" или "авиапредприниматели" вроде Попова, которые выросли на государственных заводах, а потом прибрали к рукам все, что было ценного, включая связи и заказы? А теперь пытаются получить еще больше государственных денег, не брезгуя при этом торговать со страной, которая поддерживает боевые действия против Украины.

Какие заводы падут следующими под натиском Виктора Попова и подобных ему "бизнесменов"? И не будем ли мы вынуждены постоянно тратить деньги налогоплательщиков на "спасение отрасли", которое в итоге оборачивается банальным зарабатыванием на всем, до чего можно дотянуться? Ответить на это смогут разве что компетентные расследователи из ГБР.