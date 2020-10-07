Компания Boeing ухудшила прогноз мирового спроса на гражданские самолеты из-за COVID-19

Американская авиастроительная корпорация Boeing Co ухудшила прогноз мирового спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет.

Как считают в компании, отрасли потребуется 18 350 гражданских машин общей стоимостью $2,9 трлн, передает "Интерфакс".

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Указано, что это на 11% ниже показателей аналогичного прогноза, опубликованного годом ранее. Переоценка связана с пандемией COVID-19, оказавшей негативное влияние на отрасль.

"В более долгосрочной перспективе прогнозируется, что ключевые драйверы развития отрасли восстановятся, и возобновится тенденция роста парка гражданских авиалайнеров. По данным аналитиков Boeing, в течение 20 лет появится спрос на более чем 43 тысяч новых воздушных судов", — отмечает корпорация.

При этом общий объем рынка продуктов и услуг в аэрокосмической отрасли в ближайшие 10 лет оценивается в $8,5 трлн против $8,7 трлн в прошлогоднем прогнозе. В то же время государственный заказ и оборонная авиапромышленность, по мнению Boeing, сохранят стабильность.

"Спрос на товары и услуги в космическом и оборонном сегментах рынка может достичь $2,6 трлн в ближайшее десятилетие. Этот прогноз отражает сохраняющуюся важность военных самолетов, автономных систем, спутников, космических аппаратов и другой продукции для государственных нужд", — считают в Boeing.

При этом 60% таких расходов будет приходиться на США.

Кроме того, Boeing опубликовала прогноз рынка гражданских самолетов и услуг на ближайшие 20 лет. В этот период компания ожидает ежегодного роста пассажиропотока в среднем на 4%. Парк гражданских самолетов к 2039 году должен вырасти с 25,9 тысяч самолетов до 48,4 тысяч единиц.

Тем временем узкофюзеляжные самолеты по-прежнему останутся крупнейшим сегментом рынка. На рынке широкофюзеляжных лайнеров Boeing прогнозирует потребность в 7 480 единиц.

"Прогноз спроса на грузовые авиаперевозки выглядит относительно благоприятно в 2020 году. Ожидается ежегодный рост спроса на 4%. Это создаст потребность в 930 новых широкофюзеляжных грузовых самолетах и 1 500 переоборудованных грузовых самолетах в течение 20 лет", — сообщила корпорация.

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Напомним, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max.

Также сообщалось, что американский авиаконцерн Boeing Co не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего 4 лайнера. Но уже в конце августа авиаконцерн получил первый с ноября 2019 года заказ на поставку лайнеров 737 MAX.