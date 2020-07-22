МАУ отказалась от трех скандальных самолетов Boeing 737 МАХ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в июле 2020 года расторгла договора лизинга трех самолетов Boeing 737 МАХ, которые должны были быть поставлены и были построены еще в марте-мае 2019 года.

Такое решение принято в связи с длительной задержкой поставок и отсутствием четкой информации о восстановлении коммерческих рейсов на судах типа 737 МАХ, сообщает со ссылкой на данные МАУ агентство "Интерфакс-Украина".

Всего в настоящее время, по данным авиакомпании, флот МАУ включает 34 авиалайнера: пять Embraer 190, два Embraer Embraer 195, 18 Boeing 737-800 (четыре из них на хранении в Остраве), четыре Boeing 737-900ER, два Boeing 767-300ER, три Boeing 777-200ER (один на хранении в аэропорту "Борисполь", два — в городе Теруель).

При этом компания отметила, что годом ранее ее флот насчитывал 42 самолета. Из его состава, в частности, кроме потерпевшего крушение в январе борта, планово выведены самолеты по факту прекращения срока лизинговых договоров.

"Но пока информация о составе флота не является окончательной. В нынешних реалиях, учитывая резкий спад объемов пассажирских авиаперевозок и постепенное восстановление маршрутов, авиакомпания вынуждена реализовать гибкую политику управления флотом, исключительно исходя из рыночной ситуации", — заметил авиаперевозчик.

"В перспективе будет приниматься еще ряд решений по флоту, исходя из будущих планов оперирования на рынке. В частности, это касается рассмотрения перспектив полноценного восстановления дальнемагистральной программы МАУ", — добавили в компании.

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Напомним, полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек.

Позже в Boeing признали, что крушение самолетов в обоих случаях произошло из-за сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, регулирующей угол подъема носа самолета в полете.

Когда вновь начнется эксплуатация 737 Max, американские власти не сообщают. В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max.