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Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае

Boeing обратился к ряду своих поставщиков с просьбой быть готовыми к поставке деталей для Мах 737 в апреле

Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае Boeing планирует возобновить выпуск 737 Max уже в мае
Фото: Bloomberg

Авиакомпания Boeing планирует перезапустить производство авиалайнера 737 Mах к маю.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в авиастроительной отрасли и главного финансового директора Boeing Грега Смита.

По информации агентства, Boeing обратился к ряду своих поставщиков с просьбой быть готовыми к поставке деталей для Мах 737 в апреле.

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По словам главного финансового директора авиапроизводителя Грега Смита, возобновление выпуска самолетов произойдет с "медленным, методичным, системным подходом".

Смит также отметил, что главным приоритетом станет "восстановление флота клиентов". Он добавил, что рост производства будет синхронизирован с преодолением отставания по отложенным поставкам.

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Напомним, полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек.

Позже в Boeing признали, что крушение самолетов в обоих случаях произошло из-за сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, регулирующей угол подъема носа самолета в полете.

Когда вновь начнется эксплуатация 737 Max, американские власти не сообщают. В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max.

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