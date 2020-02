Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

7 февраля Boeing 737 MAX 7 начал испытательные полеты в США для проверки обновленного программного обеспечения, сообщает Aerotime.

По данным издания, в компании отмечают, что это не сертификационные рейсы, а испытательные полеты, которые проходят впервые с февраля 2019 года.

Так, самолет с номером N7201S выполнял рейсы из международных аэропортов Канзас-Сити и Кинг Каунти. Кроме того, он выполнял посадку в аэропортах Линкольна (штат Невада), Су-Фолс (Дакота) и Кламат-Фолс (Орегон).

"Это некоммерческие испытательные полеты с небольшой группой испытателей на борту на короткие и дальние расстояния в поисках погодных и высотных условий для обновленного программного обеспечения", — говорится в сообщении.

В Boeing планируют, что после прохождения сертификации 737 MAX вернется к коммерческим полетам в середине 2020 года.

Here is video of the @BoeingAirplanes MAX test flight touch and go at @KCIAirport today from @kmbc NewsChopper9 pic.twitter.com/67GVaPGod3