Boeing снова поднял 737 MAX в небо (ВИДЕО)

7 февраля Boeing 737 MAX 7 начал испытательные полеты в США для проверки обновленного программного обеспечения, сообщает Aerotime.

По данным издания, в компании отмечают, что это не сертификационные рейсы, а испытательные полеты, которые проходят впервые с февраля 2019 года.

Так, самолет с номером N7201S выполнял рейсы из международных аэропортов Канзас-Сити и Кинг Каунти. Кроме того, он выполнял посадку в аэропортах Линкольна (штат Невада), Су-Фолс (Дакота) и Кламат-Фолс (Орегон).

"Это некоммерческие испытательные полеты с небольшой группой испытателей на борту на короткие и дальние расстояния в поисках погодных и высотных условий для обновленного программного обеспечения", — говорится в сообщении.

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В Boeing планируют, что после прохождения сертификации 737 MAX вернется к коммерческим полетам в середине 2020 года.

Here is video of the @BoeingAirplanes MAX test flight touch and go at @KCIAirport today from @kmbc NewsChopper9 pic.twitter.com/67GVaPGod3 — Dana Dieterle (@DanaDNews) February 10, 2020

Напомним, полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Их жертвами стали 346 человек.

Позже в Boeing признали, что крушение самолетов в обоих случаях произошло из-за сбоя в работе программного обеспечения системы МCAS, регулирующей угол подъема носа самолета в полете.

Когда вновь начнется эксплуатация 737 Max, американские власти не сообщают. В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max.