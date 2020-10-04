Airbus сокращает 15 тысяч сотрудников по всему миру — СМИ

Европейский авиаконцерн Airbus увольняет 15 тысяч сотрудников по всему миру из-за возобновления карантинных ограничений на авиаперелеты.

Об этом заявил главный операционный директор Airbus Майкл Шоллхорн, передает Reuters.

По словам чиновника, ситуация в начале осени оказалась хуже, чем менеджмент концерна ожидал летом.

В частности, из-за ограничений авиаперелетов, связанных с эпидемией коронавируса, авиакомпании прекратили покупку новых самолетов.

Шоллхорн считает предстоящее сокращение 15 тысяч сотрудников минимальным в такой ситуации.

В то же время он заявил, что концерн пока не планирует закрытие своих предприятий — по крайней мере, в Германии.

Ранее сообщалось, что концерн Airbus представил три концепции первого в мире коммерческого самолета с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe.

В качестве источника энергии в нем предлагается использовать водород, который в компании считают перспективным видом чистого авиационного топлива.

Напомним, в январе этого года Airbus ввел в эксплуатацию из самых ожидаемых в мире самолетов — Airbus Beluga XL, дизайн которого выполнен в форме кита белухи.