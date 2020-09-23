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Airbus хочет построить к 2035 году водородный самолет без вредных выбросов (ФОТО, ВИДЕО)

Компания представила 3 концепта лайнера

Концепты Airbus ZEROe. Фото: Airbus Концепты Airbus ZEROe. Фото: Airbus
Концепты Airbus ZEROe. Фото: Airbus

Концерн Airbus представил три концепции первого в мире коммерческого самолета с нулевым уровнем вредных выбросов ZEROe.

В качестве источника энергии в нем предлагается использовать водород, который в компании считают перспективным видом чистого авиационного топлива.

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При этом в Airbus рассчитывают, что самолет совершит первый полет в 2035 году, если водородные технологии будут развиваться теми же темпами, что и сейчас.

Указано, что концепты оснащены модифицированными газотурбинными двигателями. Первый из них — с двумя турбовентиляторными двигателями — внешне похож на классический пассажирский лайнер. Он рассчитан на 120-200 пассажиров, а его дальность полета превышает 3700 километров.

Второй концепт получил два турбовинтовых двигателя, которые приводят в действие винты с 6 лопастями. Самолет вмещает до 100 пассажиров и способен пролететь 1850 километров.

Третий концепт — самолет со смешанным крылом, где крыло сливается с корпусом лайнера. Как и концепт самолета с турбовентиляторным двигателем, он вмещает до 200 пассажиров и способен пролететь 3700 километров.

Просторный фюзеляж, отметили в Airbus, открывает многочисленные возможности для хранения и распределения водорода, а также для компоновки салона.

По словам президента Airbus Гийома Фори, эти концепты позволят компании изучить и усовершенствовать дизайн и компоновку первого самолета с нулевым уровнем выбросов.

В то же время глава концерна считает, что переход к водороду как к основному источнику энергии "потребует решительных действий от всей авиационной экосистемы". Так, правительствам стоит вкладывать больше денег в исследования и поощрять использование экологически безопасного авиационного топлива, а аэропортам придется изменить инфраструктуру, чтобы обеспечить транспортировку водорода и заправку самолетов.

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Известно, что в ближайшие 5 лет инженеры Airbus намерены разрабатывать водородные технологии. Уже через несколько месяцев начнутся испытания водородных топливных элементов и технологий сжигания водорода.

К 2025 году компания планирует запустить авиастроительную программу ZEROe, а полноценный прототип самолета должен появиться к концу 2020-х годов.

Ранее в Австрии поезда на водороде начали перевозить пассажиров.

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