Транспорт 50 минут назад

В Австрии поезда на водороде начали перевозить пассажиров

Поезд Coradia iLint будет курсировать по неэлектрифицированным линиям в южной части федеральной земли Нижняя Австрия неподалеку от Вены

Поезд Coradia iLint. Фото: zdmira.com Поезд Coradia iLint. Фото: zdmira.com
Поезд Coradia iLint. Фото: zdmira.com

На Федеральных железных дорогах Австрии (ÖBB) с 12 сентября приступил к перевозкам пассажиров поезд Coradia iLint с питанием от топливных элементов.

Об этом сообщают "Железные дороги мира".

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Указано, что, как минимум до конца ноября поезд, построенный компанией Alstom, будет курсировать по неэлектрифицированным линиям в южной части федеральной земли Нижняя Австрия неподалеку от Вены.

Как отмечается, передвижная станция для заправки топливных элементов водородом установлена на производственной площадке ÖBB в Винер-Нойштадте, где также будет отрабатываться технология технического обслуживания поезда.

Известно, что для компании Alstom опытные поездки в Австрии позволяют опробовать поезд Coradia iLint в гористой местности, поскольку ранее этот поезд эксплуатировался только на равнинных участках севера Германии.

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Напомним, в мае в Германии успешно испытали поезда на водороде.

Как сообщалось, чешский концерн Witkowitz инвестирует 50 млн евро в "Южмаш" для создания на его базе новых производственных мощностей.

При этом главной задачей сотрудничества является разработка новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

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