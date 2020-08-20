Энергетика 1 час назад

В Украине задумались над поставками водорода в Германию

В случае запуска этого проекта, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС

Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украина" Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украина"
Фото: пресс-служба НАК "Нафтогаз-Украина"

Украина рассматривает возможность поставки водорода в Германию через свою газотранспортную систему.

Об этом 20 августа в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе, в Германию.

"Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода", — отметил Кулеба.

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Глава МИДа подчеркнул, что такое сотрудничество предусматривает инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.

"Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС", — подытожил Кулеба.

Напомним, в начале августа рамках EU Hydrogen Strategy, к которой приобщилась Региональная Газовая Компания, состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети

 

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