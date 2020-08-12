Чешский концерн инвестирует в производство водородных двигателей на "Южмаше" €50 млн

Чешский концерн Witkowitz инвестирует 50 млн евро в "Южмаш" для создания на его базе новых производственных мощностей.

Как сообщает пресс-служба "Южмаша", главной задачей сотрудничества является разработка новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

Ориентировочный запуск производства запланирован на конец 2020 года.

К этому времени будут созданы три отдельные производственные зоны: цех по ремонту колесных пар с объемом инвестиции в €10 млн евро, цех по ремонту вагонов с объемом до €2 млн евро и цех по ремонту локомотивов — до €10 млн евро. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар.

В дальнейших планах — завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

"Сотрудничество с Witkowitz — это еще один международный проект для "Южмаша", который поможет создать необходимую нагрузку для предприятия и задействовать его производственный потенциал", — заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

По словам гендиректора Южмаша Сергея Войта, сотрудничество с концерном Witkowitz должно стать очередным шагом на пути поиска новых возможностей загрузить производство, расширить географию производственной кооперации и получить доступ на новые для предприятия рынки.

"Мы каждый день работаем в этом направлении и не собираемся останавливаться. Ситуация с загрузкой производства еще оставляет желать лучшего", — сказал он.

Ранее сообщалось, что "Южный машиностроительный завод имени Макарова" собирается продать южнокорейской компании Caris 5 тысяч электроавтобусов и 7,8 тысяч зарядных станций.