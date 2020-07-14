Машиностроение 1 час назад

Южмаш планирует продать корейцам 5000 электроавтобусов на 23 млрд грн

Если контракт все же подпишут, украинское госпредприятие обязуется произвести транспорт до 2023 года

Фото: Mario Sessions / Unsplash Фото: Mario Sessions / Unsplash
Фото: Mario Sessions / Unsplash

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод имени Макарова" собирается продать южнокорейской компании Caris 5000 электроавтобусов и 7800 зарядных станций. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Представители предприятия отмечают, что уже подписали с южнокорейской корпорацией меморандум о сотрудничестве, где закреплено намерение последней закупить у Южмаша электротранспорт.

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Соглашение предусматривает подписание нескольких контрактов на общую сумму 23 млрд грн. При этом при их заключении предприятие обязуется произвести автобусы и станции  до 2023 года.

Как сообщается, многопрофильная группа Caris уже занимается несколькими проектами по развитию дорожной инфраструктуры в Украине и это соглашение формализует намерения по расширению коллаборации с украинскими государственными предприятиями в сегменте крупного машиностроения.

Партнеры также утвердили совместный план действий по локализации производства электробусов и зарядных станций, обмену лицензионными соглашениями и технологиями, запланировали совместное участие в выставках, обсудили возможности и потенциал экспорта электробусов в Европу.

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В Южмаше подчеркивают, что сотрудничество с Caris позволит не только финансово оздоровить предприятие, но и "сохранить научно-технический потенциал и возродить гражданское крупное машиностроение", которое много лет оставалось одним из ключевых направлений деятельности завода.

Отметим, южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия по всему миру — в состав группы входят строительные, логистические компании, заводы по производству инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения.

Также у компании есть R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

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