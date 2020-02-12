Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

Концерн Airbus показал на авиасалоне в Сингапуре модель самолета, выполненную по схеме смешанного крыла. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что использованная конструкция делает аэродинамическое сопротивление меньше, что снижает расход топлива.

"Похожий на сокола, с двумя двигателями, расположенными сзади, он хорошо бы смотрелся в "Звездных войнах", — отмечается в сообщении.

В Airbus объяснили, что модель, которую показали в Сингапуре, — это авиационный демонстратор Maveric.

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Модель тестируют с июня 2019 года. В компании уверены, что Maveric будет на 20% экономичнее, чем самолеты аналогичного размера "классической" конструкции.

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Ранее Airbus ввела в эксплуатацию новый самолет Beluga XL, который является преемником Beluga или Airbus A300-600ST, имеет выпуклую форму корпуса, которая напоминает кита белуху.