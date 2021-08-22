Общество 20 минут назад

COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у более тысячи украинцев

21 августа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Житомирской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 22 августа, в Украине зафиксировано 1 003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 45 детей и 17 медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализирован с COVID-19 701 человек, выздоровели от этой болезни 236 пациентов и зафиксировано 25 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 274 тысяч 561 человек, выздоровели 2 млн 200 тысяч 999 пациентов, умерли — 53 тысячи 457 больных.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

Кроме этого, за сутки 21 августа 2021 года вакцинировано против COVID-19 66 тысяч 173 человека. Одну дозу получили 24 тысячи 348 человек, полностью иммунизированы — 41 тысяча 825 человек.

В течение суток работали 486 мобильных бригад, 1 тысяча 597 прививочных пунктов и 368 центров вакцинации.

Напомним, по состоянию на 21 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 732 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого в в Украине было выявлено 1,6 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции

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