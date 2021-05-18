Политика и экономика 1 час назад

Нацслужба здоровья заплатила больницам за услуги по вакцинации от COVID-19 почти 4 млн грн

В НСЗУ отмечают, что больше всего заведений, желающих вакцинировать от коронавируса, в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях

Фото: Каневский ЦПМСП Фото: Каневский ЦПМСП
Фото: Каневский ЦПМСП

За два месяца вакцинации от COVID-19 Национальная служба здоровья выплатила больницам за услуги по прививкам 3,99 млн грн.

Об этом сообщили в ведомстве на запрос Delo.ua.

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В НСЗУ рассказали, что с февраля заключили 145 договоров с заведениями, готовыми проводить вакцинацию от COVID-19. Этим больницам уже успели заплатить за их услуги по вакцинации за февраль 395,3 тысяч грн, а за март — 3,59 млн грн.

При этом с середины марта Нацслужба получила еще 830 предложений заключить контракт по вакцинации, из них подтвердили 724. По состоянию на начало мая НСЗУ подписала 716 договоров, из них 11 еще не подписала вторая сторона. На данный момент также ждут одобрения еще 75 заведений.

Как отмечают в ведомстве, больше всего заведений, подавших предложения на этот пакет, в Харьковской (68), Днепропетровской (65) и Запорожской (53) областях, а меньше всего — в Черновицкой, Кировоградской, Херсонской (по 21), Закарпатской (16) и Луганской (10) областях.

Напомним, ранее в НСЗУ рассказывали, каким требованиям должны соответствовать заведения, желающие вакцинировать пациентов от коронавируса. Так, там должны быть сформированы команды, состоящие минимум из одного врача и двух медсестер. Дополнительно рекомендуется привлекать отдельного сотрудника для внесения данных в медсистему и водителя.

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Заведение должно входить в определенный список руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации госуровня из-за распространения COVID-19.

Также должно иметь оснащенный для прививок кабинет, возможность правильно хранить вакцины и разделять потоки пациентов, а также рассчитывать на проведение двух раундов вакцинации. При этом заведение должно быть доступно для людей с инвалидностью.

В первый месяц работы НСЗУ платит на одну команду 8 тысяч грн — они должны пойти на расходники и средства защиты для медиков. В дальнейшем предоставляющим услуг платят по результатам работы — 25 грн з каждую первую введенную дозу вакцины и 60 за вторую.

Чтобы получить расчет, заведения должны вносить данные о прививках в электронную систему, ведь только исходя из этой информации НСЗУ будет оплачивать услуги.

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