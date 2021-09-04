Коронавирус: за сутки в Украине выявили 2,6 тысяч новых зараженных

По состоянию на 4 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 2 тысячи 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 196 детей и 46 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 824 человека, выздоровели от COVID-19 1 тысяча 447 человек и 44 пациента скончались.

За сутки протестировано методом ПЦР — 25 тысяч 637 человек, методом ИФА — 7 тысяч 979 пациентов и экспресс-тестами — 23 тысячи 234 граждан Украины.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 296 тысяч 155 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 212 тысяч 313 человек и 53 тысячи 966 — скончались.

В течение этого периода было проведено 12 млн 81 тысяча 160 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (339), а также Харьковской (216), Одесской (208), Черновицкой (193) и Львовской (183) областях.

Напомним, по состоянию на 2 сентября, в Украине выявлено 2 тысячи 693 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого было зафиксировано 2 тысячи 477 новых случаев заболевания COVID-19, в последний день августа — 2 тысячи 75, а днем ранее — 1 тысяча 356 зараженных.