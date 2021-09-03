Общество 1 час назад

Число выявленных за сутки случаев Covid-19 в Украине выросло до 2,7 тысячи

Первую дозу прививки от коронавируса за день получили почти 47 тысяч украинцев, вторую — почти 106 тысяч

Фото: Винницкая обладминистрация Фото: Винницкая обладминистрация
Фото: Винницкая обладминистрация

За сутки 2 сентября в Украине выявлено 2693 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 171 у детей и 49 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы с подтверждением или подозрением на Covid-19 826 человек. 45 человек умерло, 1112 выздоровело.

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Всего же за время эпидемии в стране зафиксировано 2 млн 293 тысячи 541 случай болезни. 53 тысячи 922 оказались летальными, а 2 млн 210 тысяч 866 человек выздоровели.

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За сутки проведено 52,4 тысячи тестов на Covid-19, в том числе 23,5 тысячи — методом ПЦР, 7,3 тысячи — методом ИФА, 21,5 тысячи — экспресс-тесты на антиген к вирусу SARS-CoV-2. С начала пандемии тестов проведено уже почти 12,06 млн.

В течение 2 сентября получили прививки против коронавируса 152,8 тысячи украинцев, в том числе первую дозу 46,8 тысячи, а вторую — 105,9 тысячи.

В частности, использовано 56,9 тысячи доз вакцины от компании Moderna, 53,8 тысячи — Pfizer, 35,9 тысячи — Sinovac, 6,2 тысячи — AstraZeneca.

Напомним, за 1 сентября в Украине было зафиксировано 2477 новых случаев заболевания Covid-19, в последний день августа — 2075, а днем ранее 1356.

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