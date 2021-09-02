COVID-19: за сутки коронавирус выявили почти у 2,5 тысяч украинцев

По состоянию на 2 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 2 тысячи 477 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 179 детей и 36 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 787 человек, выздоровели от этой

Кроме этого, за сутки протестировано методом ПЦР — 23 тысячи 522 лиц, методом ИФА — 7 тысяч 954 человек и экспресс-тестами — 22 тысячи 239 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 290 тысяч 848 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 209 тысяч 754 лиц и умерли от этой болезни 53 тысячи 877 больных. В течение этого периода было проведено 12 млн 31 тысяча 985 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), а также Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.

Напомним, по состоянию на 31 августа, в Украине было выявлено 2 тысячи 75 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

30 августа в Украине было обнаружено 1 тысяча 356 новых случаев коронавирусной инфекции, в выходной день 29 августа – 749 случаев, а днем ранее — 1 тысяча 906.