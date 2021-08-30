Общество 40 минут назад

COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 749 украинцев, 18 человек умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также в Черновицкой, Днепропетровской, Одесской и Тернопольской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 30 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 55 детей и шесть медицинских работников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 583 человека, выздоровел от этой болезни 291 пациент и зарегистрировано 18 летальных случаев.

Кроме этого, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 9 тысяч 617 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 650 украинцев и экспресс-тестами — 7 тысяч 391 пациент.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 284 тысячи 940 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 206 тысяч 683 граждан и умерли 53 тысячи 738 украинцев. В течение этого периода проведено 11 млн 958 тысяч 965 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (148), а также в Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Кроме этого, за минувшие сутки было вакцинировано против COVID-19 41 тысяча 477 человек. Одну дозу получили 13 тысяч 320 пациентов, полностью иммунизированы — 28 тысяч 157 украинцев.

В течение суток работали 304 мобильные бригады, 1 тысяча 100 пунктов прививочных пунктов и 354 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 млн 308 тысяч 727 человек, из них получили одну дозу — 5 млн 308 тысяч 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 622 тысячи 915 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 млн 931 тысяча 640 прививок.

Напомним, по состоянию на 29 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 тысячу 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

COVID-19: за сутки в Украине выявили более 1,9 тысячи новых зараженных
COVID-19: за сутки в Украине выявили более 1,9 тысячи новых зараженных
Разведка США раскрыла новые данные о происхождении COVID-19, Байден обещает миру ответы
Разведка США раскрыла новые данные о происхождении COVID-19, Байден обещает миру ответы
Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев через год
Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев через год
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киев снова затопило: столичные улицы превратились в реки (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Умер экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

  4. "Укрпочта" полностью перешла на прием е-паспортов

  5. Applе может взвинтить цены на свою продукцию из-за подорожания чипов — СМИ

Ивент
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
На колесі огляду відбудеться безкоштовний аудіоспектакль до 30-річчя незалежності
Протягом 3-х днів на Контрактовій площі Києва колесо огляду з аудіоспектаклем працюватиме безкоштовно з 16.00 до 22.00
Загрузка...