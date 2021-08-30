COVID-19: за сутки коронавирус выявили у 749 украинцев, 18 человек умерли

По состоянию на 30 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 749 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 55 детей и шесть медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с COVID-19 583 человека, выздоровел от этой болезни 291 пациент и зарегистрировано 18 летальных случаев.

Кроме этого, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 9 тысяч 617 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 650 украинцев и экспресс-тестами — 7 тысяч 391 пациент.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 2 млн 284 тысячи 940 человек, выздоровели от этого заболевания 2 млн 206 тысяч 683 граждан и умерли 53 тысячи 738 украинцев. В течение этого периода проведено 11 млн 958 тысяч 965 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (148), а также в Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.

Кроме этого, за минувшие сутки было вакцинировано против COVID-19 41 тысяча 477 человек. Одну дозу получили 13 тысяч 320 пациентов, полностью иммунизированы — 28 тысяч 157 украинцев.

В течение суток работали 304 мобильные бригады, 1 тысяча 100 пунктов прививочных пунктов и 354 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 млн 308 тысяч 727 человек, из них получили одну дозу — 5 млн 308 тысяч 725 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 622 тысячи 915 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 млн 931 тысяча 640 прививок.

Напомним, по состоянию на 29 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 тысячу 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса.