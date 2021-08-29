COVID-19: за сутки в Украине выявили более 1,9 тысяч новых зараженных

По состоянию на 29 августа 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 906 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 134 ребенка и 40 медицинских работников.

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Кроме этого, за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 772 человека, выздоровели от этой болезни 685 пациентов и 34 больных скончались.

За сутки также протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 18 тысяч 344 человека, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 тысячи 661 пациент и экспресс-тестами — 16 тысяч 859 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 был обнаружен у 2 млн 284 тысяч 191 человека, выздоровели от этого заболевания 2 млн 206 тысяч 392 пациента и 53 тысячи 720 украинцев умерли. Также в течение этого периода было проведено 11 млн 949 тысяч 470 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (240), а также Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

Также в течение вчерашних суток вакцинировано против COVID-19 87567 человек. Одну дозу получили 29 тысяч 772 человека, полностью иммунизированы — 57 тысяч 795 человек.

В течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 тысяча 941 пункт прививки и 377 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 млн 295 тысяч 407 человек, из них получили одну дозу — 5 млн 295 тысяч 405 пациентов, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 594 тысячи 758 украинцев (из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего проведено 8 млн 890 тысяч 163 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 августа 2021 года было зарегистрировано 2 тысячи 82 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2 тысяч новых случаев коронавируса.