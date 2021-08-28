Коронавирус: в Украине за сутки почти 2100 новых заражений, 54 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 28 августа 2021 года зафиксировано 2082 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 108, медработников — 35, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 708 человек, летальных исходов — 54, выздоровели — 1025 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 27 тысяч 605 человек, методом ИФА — 8272 человека, экспресс-тестами — 22 тысячи 258 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 282 тысячи 285 человек, выздоровели — 2 млн 205 тысяч 707 человек, летальных исходов — 53 тысячи 686, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 931 тысяча 126.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Кроме того, за сутки 27 августа в Украине привито против коронавируса 166 тысяч 551 человек. Одну дозу вакцины получили 57 тысяч 435 человек, а полностью иммунизированы — 109 тысяч 116 человек.

Известно, что в течение суток работали 1023 мобильные бригады, 2934 пункта прививки и 340 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 млн 265 тысяч 635 человек, из них получили одну дозу 5 млн 265 тысяч 633 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы 3 млн 536 тысяч 963 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено 8 млн 802 тысячи 596 прививок.

Напомним, 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2000 новых случаев коронавируса.