Коронавирус: в Украине за сутки более 2000 новых заражений и рекордное число вакцинаций

В Украине по состоянию на утро 27 августа 2021 года зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 127, медработников — 46, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 838 человек, летальных исходов — 66, выздоровели — 1253 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 тысячи 49 человек, методом ИФА — 7219 человек, экспресс-тестами — 23 тысячи 218 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 280 тысяч 203 человека, выздоровели — 2 млн 204 тысячи 682 человека, летальных исходов — 53 тысячи 632, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 903 тысячи 521.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Кроме того, за сутки 26 августа в Украине привито против коронавируса 173 тысячи 435 человек — это новый рекорд прививок в сутки. Одну дозу вакцины получили 55 тысяч 908 человек, а полностью иммунизированы 117 тысяч 527 человек.

Известно, что в течение суток работали 1051 мобильная бригада, 2974 пункта прививки и 332 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 млн 208 тысяч 200 человек, из них получили одну дозу 5 млн 208 тысяч 198 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 3 млн 427 тысяч 847 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент уже проведено 8 млн 636 тысяч 45 вакцинаций.

Напомним, по состоянию на 26 августа в Украине был зафиксирован 1581 новый случай заболевания COVID-19.