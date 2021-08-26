За сутки количество зараженных коронавирусом в Украине возросло более, чем в два раза

По состоянию на 26 августа, в Украине зафиксирован 1 581 новый случай заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 104 ребенка и 38 медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 464 человека, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 269 пациентов и зарегистрировано 45 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 278 тысяч 171 человек, выздоровели 2 млн 203 тысячи 429 пациентов и 53 тысячи 566 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (264), а также Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

Кроме этого, за сутки 25 августа 2021 года было вакцинировано против COVID-19 162 тысячи 410 человек. Одну дозу получили 44 тысячи 218 человек, полностью иммунизированы — 118 тысяч 192 пациента.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 2 тысячи 822 прививочных пункта и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 млн 152 тысячи 292 человека, из них получили одну дозу — 5 млн 152 тысячи 290 украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы — 3 млн 310 тысяч 320 граждан (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 млн 462 тысячи 610 прививок.

Напомним, по состоянию на 25 августа в Украине зафиксировано 727 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого на территории страны было зарегистрировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.