Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 727 украинцев

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также Одесской, Запорожской, Тернопольской и Черновицкой областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 25 августа в Украине зафиксировано 727 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, среди заболевших 46 детей и 10 медицинских работников.

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Всего за сутки госпитализированы с COVID-19 682 человека, выздоровели от этой болезни 382 пациента и 20 больных скончались.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 276 тысяч 590 человек, выздоровели 2 млн 202 тысячи 160 человек, а также зарегистрировано 53 тысячи 521 летальный случай.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (109), а также Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 24 августа 2021 года было зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За день до этого в Украине было зафиксировано 610 новых случаев заболевания коронавирусом.

 

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