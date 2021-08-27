Новый локдаун в Украине из-за коронавируса могут ввести в ноябре — Минздрав

Главный санитарный врач Игорь Кузин прогнозирует, что уже в ноябре 2021 года в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавирусной болезни.

Об этом он заявил в интервью "BBC Украина".

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При этом, чтобы отложить введение жесткого карантина, главный санврач призывает вакцинироваться и соблюдать карантинные ограничения.

По нынешнему сценарию распространения инфекции новый локдаун могут ввести в ноябре, утверждает Кузин.

Он напомнил, что решение о жестком карантине принимает местная власть, но и не исключает национальный локдаун — если в большинстве регионов будет высокий уровень заболеваемости.

"Локдаун будет зависеть от каждого украинца. Это ответственное собственное поведение — дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации", — отметил санврач.

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Кузин добавил, что при соблюдении рекомендаций введение локдауна удастся отложить до декабря-января или вообще не допустить.

Также он отметил, что обязательное ношение масок отменять не будут. По его словам, маски останутся с нами "до последних дней пандемии".

В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко рассказал, что в течение недели уменьшилось количество госпитализаций, однако на это повлияли праздничные дни. В то же время количество госпитализаций преобладает над выписками.

Ганиченко отметил, что почти каждый регион Украины приближается к показателям "желтой" и "оранжевой" зон.

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"Уже в первой половине сентября ожидается выход Украины из "зеленой" зоны. Сейчас критическая ситуация в Черновицкой области: в два раза меньше контроль над распространением заболеваемости по сравнению со среднем по стране при вдвое большем уровне госпитализации", — сказал эксперт.

Так, в регионах растет коэффициент выявления случаев COVID-19 и приближается к 4%. Ганиченко добавляет, что к "красному" уровню регионы пока не приближаются.

По данным Минздрава, по состоянию на 27 августа коэффициент обнаружения выше 4% в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В Черкасской области — самый низкий уровень охвата тестирования.

Напомним, что 26 августа в Украине впервые с июня обнаружили более 2000 новых случаев коронавируса.

Как известно, с 24 февраля 2021 года в Украине действует адаптивный карантин: регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, где карантинные ограничения зависят от эпидемической ситуации.

Правительство продлило адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября.

А с 5 августа в Украине действуют обновленные правила въезда: возвращается ПЦР-тестирование для невакцинированных украинцев и иностранцев.