Новый локдаун в Украине хотят оттянуть на максимально отдаленный срок — Минздрав

Власти Украины сейчас не планируют вводить локдаун в стране из-за коронавируса.

В то же время в Минздраве намерены придерживаться адаптивного карантина, заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, адаптивный карантин — это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми внедряют противоэпидемиологические мероприятия.

"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", — заверил Кузин.

Как он подчеркнул, по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

При этом Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября 2021 года.

"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", — добавил главный санврач.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что из-за распространения по миру варианта коронавируса "Дельта" Украину ждет новая волна заболеваемости Covid-19.

При этом из-за нее стране придется закрываться на самый суровый карантин.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность привилегий для людей, которые вакцинировались от COVID-19.

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