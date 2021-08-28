Происшествия 1 час назад

Разведка США раскрыла новые данные о происхождении COVID-19, Байден обещает миру ответы

Коронавирус якобы не был разработан как биологическое оружие

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американская разведка раскрыла новые данные о происхождении коронавируса.

В них говорится, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие, следует из отчета Офиса Директора Национальной разведки США.

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При этом разведка до сих пор не пришла к единому мнению о происхождении коронавируса. Там существуют разногласия по поводу версий.

Одна из версий говорит о том, что вирус передался от животного человеку естественным путем. Вторая — коронавирус возник в результате утечки из лаборатории в Ухане. Разведка считает обе версии правдоподобными.

"Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения COVID-19. Все разведывательные агентства считают вероятными две гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент", — говорится в докладе.

В то же время разведка опровергает версию, что вирус был создан как биологическое оружие.

"Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", — говорится в докладе разведки.

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В свою очередь президент США Джозеф Байден сделал заявление о расследовании происхождения коронавируса. В частности, в нем говорится, что власти Китая всячески препятствовали тому, чтобы мировые исследователи и члены мирового сообщества общественного здравоохранения получили информацию о происхождении коронавируса.

"По сей день КНР продолжает отвергать призывы к прозрачности и утаивать информацию, даже несмотря на то, что число жертв этой пандемии продолжает расти. Эта информация нам нужна была быстро из КНР, пока пандемия была еще новой", — отмечает Байден.

По его словам, США сделали все возможное для того, чтобы отследить источники вспышки COVID-19.

Известно, что с момента вступления Байдена в должность его администрация обновила лидерство США в ВОЗ и призвала союзников и партнеров сосредоточить внимание на этом вопросе.

"Мир заслуживает ответов, и я не успокоюсь, пока мы их не получим. Ответственные страны не уклоняются от подобных обязанностей перед остальным миром", — говорится в заявлении Байдена.

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Он также добавил, что США продолжат работать с партнерами по всему миру, чтобы оказать давление на КНР, обмениваться информацией и сотрудничать с ВОЗ.

"Мы также продолжим оказывать давление на КНР, чтобы она придерживалась научных норм и стандартов, включая обмен информацией и данными с первых дней пандемии, протоколами, связанными с биобезопасностью, и информацией от популяций животных. Мы должны иметь полный и прозрачный отчет об этой глобальной трагедии. Ничто меньшее неприемлемо", — заявил президент США.

Ранее сообщалось, что Китай решил перекинуть вину на США и заявил об утечке коронавируса из американской лаборатории.

Как известно, последний визит экспертов ВОЗ в лаборатории Китая состоялся еще в январе 2021 года, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть коронавирус. Они посвятили отчету о теории утечки только 440 слов.

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В августе 2021 года Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

Напомним, что в начале августа депутаты Палаты представителей США от Республиканской партии представили то, что, по их словам, является доказательствами утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Ранее также сообщалось, что и британская разведка подозревает, что пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

В 2020 году предыдущие власти США, в частности тогдашний госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

При этом в июле сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю второй этап расследований относительно происхождения Covid-19, однако КНР такое предложение отвергла.

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