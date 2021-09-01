В Украине за день выявили более 2 тысяч случаев Covid-19

В течение суток 31 августа в Украине было выявлено 2075 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 153 у детей и 52 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За день было госпитализировано с Covid-19 или подозрением на него 874 человека. Установлено 44 смерти от этой болезни и 925 выздоровлений.

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Всего за время пандемии в стране выявлено 2 млн 288 тысяч 371 случай заболевания, 53 тысячи 833 смерти и 2 млн 208 тысяч 865 выздоровлений.

За 31 августа в Украине проведено 63,4 тысячи тестирований на Covid-19, в частности 28,1 тысячи — методом ПЦР, 8,2 тысячи — методом ИФА, а также 27,1 тысячи экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Всего за время эпидемии проведено уже более 12 млн тестирований.

В рамках вакцинационной кампании против Covid-19 использовано 9,24 млн доз различных препаратов, в том числе 157 тысяч за 31 августа. Первую дозу во вторник получили 54,3 тысячи человек, а вторую — 102,7 тысячи.

В частности, за день использовано 41,6 тысячи доз вакцины от Sinovac, 49,8 тысячи — Pfizer, 12,8 тысячи — AstraZeneca, 52,9 тысячи — Moderna.

Прививки проводились 981 мобильной бригадой по иммунизации, 2962 пунктами прививки и 327 центрами вакцинации населения.

Напомним, что за 30 августа в Украине выявили 1356 новых случаев коронавирусной инфекции, в выходной день 29 августа 749 случаев, а днем ранее — 1906.