Общество 40 минут назад

В Украине за день выявили более 2 тысяч случаев Covid-19

Первую дозу вакцины от коронавируса получили еще 54,3 тысячи человек, а вторую — 102,7 тысячи

Фото: Винницкий горсовет Фото: Винницкий горсовет
Фото: Винницкий горсовет

В течение суток 31 августа в Украине было выявлено 2075 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 153 у детей и 52 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За день было госпитализировано с Covid-19 или подозрением на него 874 человека. Установлено 44 смерти от этой болезни и 925 выздоровлений.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Всего за время пандемии в стране выявлено 2 млн 288 тысяч 371 случай заболевания, 53 тысячи 833 смерти и 2 млн 208 тысяч 865 выздоровлений.

Читайте также:
На Волыни продавали фальшивые Covid-сертификаты за 1600 грн

За 31 августа в Украине проведено 63,4 тысячи тестирований на Covid-19, в частности 28,1 тысячи — методом ПЦР, 8,2 тысячи — методом ИФА, а также 27,1 тысячи экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Всего за время эпидемии проведено уже более 12 млн тестирований.

В рамках вакцинационной кампании против Covid-19 использовано 9,24 млн доз различных препаратов, в том числе 157 тысяч за 31 августа. Первую дозу во вторник получили 54,3 тысячи человек, а вторую — 102,7 тысячи.

В частности, за день использовано 41,6 тысячи доз вакцины от Sinovac, 49,8 тысячи — Pfizer, 12,8 тысячи — AstraZeneca, 52,9 тысячи — Moderna.

Прививки проводились 981 мобильной бригадой по иммунизации, 2962 пунктами прививки и 327 центрами вакцинации населения.

Напомним, что за 30 августа в Украине выявили 1356 новых случаев коронавирусной инфекции, в выходной день 29 августа 749 случаев, а днем ранее — 1906.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина в июле нарастила госдолг на 0,5% в долларовом эквиваленте, в гривне он сократился
Украина в июле нарастила госдолг на 0,5% в долларовом эквиваленте, в гривне он сократился
В Киеве запретили вход в школы не вакцинированным от Covid-19 родителям учеников
В Киеве запретили вход в школы не вакцинированным от Covid-19 родителям учеников
На Волыни продавали фальшивые Covid-сертификаты за 1600 грн
На Волыни продавали фальшивые Covid-сертификаты за 1600 грн
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. АТБ запатентовала логотипы аналогов Coca-Сola, Fanta и Sprite

  3. Как сочетать цвет сумки и обуви?

  4. НБУ и Фонд "Таблеточки" начинают сбор 25-копеечных монет на помощь онкобольным детям

  5. На Волыни продавали фальшивые Covid-сертификаты за 1600 грн

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...