Украина получит от США инновационные лекарства против COVID-19 на $20 млн

США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

"Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму ", — сказано в сообщении со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Сообщается, что гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн долларов поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов. Речь идет о поставке 20 тыс. флаконов "Бамланивимаба" (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов "Этесевимаба" (Etesevimab), которые уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус — препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадание в больницу", — пояснил министр.

Напомним, в течение суток 31 августа в Украине было выявлено 2075 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 153 у детей и 52 у медработников.