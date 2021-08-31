В Украине за сутки 1356 новых случаев Covid-19, 51 человек умер

За сутки 30 августа в Украине выявлено 1356 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 75 среди детей и 31 среди медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано с Covid-19 за день 470 человек. 51 человек умер, а 1257 выздоровели.

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Тестирований на коронавирус в понедельник было проведено чуть более 46 тысяч, из чего 21,2 тысячи — методом ПЦР, 7 тысяч — методом ИФА, а также 17,7 тысячи экспресс-тестирований на антиген к вирусу SARS-CoV-2. С начала пандемии тестирований проведено уже 11,98 млн.

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За все время эпидемии в Украине зафиксировано 2 млн 286 тысяч 296 случаев Covid-19 и 2 млн 207 тысяч 940 выздоровлений. Умерло же от этой болезни 53 тысяч 789 человек.

30 августа было проведено 150,5 тысячи прививок от коронавируса, в частности 37,4 тысячи — вакциной от Sinovac, 46,7 тысячи — Pfizer, 14 тысяч — AstraZeneca, 52,3 тысячи — Moderna.

Прививки проводились 982 мобильными бригадами по иммунизации, 2899 пунктами прививки и 330 центрами вакцинации населения. Всего с 24 февраля в Украине использовано 5 млн 359 тысяч 415 доз препаратов для первой прививки и 3 млн 722 тысяч 707 для второй.

Напомним, что за выходной день 29 августа в Украине выявили 749 новых случаев Covid-19, а днем ранее — 1906.