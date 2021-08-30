В ЮАР выявили новый штамм коронавируса

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) ученые обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19, имеющий повышенную степень мутации.

Как сообщает Eyewitness, штамм, который получил название C.1.2, был идентифицирован вирусологами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний.

В связи с этим Министерство здравоохранения ЮАР уже предупредило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о новом варианте COVID-19.

По мнению ученых, новый штамм коронавируса может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам.

В издании отмечают, что впервые C.1.2 был обнаружен в мае. Он представляет собой мутацию штамма C.1, который был идентифицирован в ЮАР в январе 2021 года. При этом группа коронавируса, известная как С. 1, подвергается быстрой мутации с появлением все новых многочисленных вариантов.

Южноафриканские ученые установили, что внутри группы С.1 скорость мутации в два раза выше, чем в других.

Новейшие исследования показывают, что штамм С.1.2 уже проник в Демократическую Республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ЮАР занимает в Африке первое место по количеству инфицированных коронавирусом — 2 млн 638 981, умерли к этому времени 78 377 человек. В стране сделано 11,9 млн прививок от COVID-19. Полный курс вакцинации прошли 5,6 млн человек, или 9,6% населения ЮАР.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

Напомним, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что дельта-вариант коронавируса вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветряная оспа, причем вне зависимости от того, были ли инфицируемые вакцинированы.