В Украине за день выявили 773 новых случая Covid-19, 18 человек умерли

В течение суток 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе 62 у детей и 8 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано, в том числе с подозрением на Covid-19, 635 человек. 18 заболевших ранее умерли, а 457 — выздоровели.

Всего за время эпидемии в стране выявили 2 млн 298 тысяч 307 случаев Covid-19. 54 тысячи 1 человек умер, а 2 млн 213 тысяч 177 — выздоровели.

За сутки проведено 23 тысячи тестирований на коронавирус, в том числе 11,3 тысячи — методом ПЦР, 1,9 тысячи — методом ИФА, 9,9 тысячи — экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. За время эпидемии их проведено 12,1 млн.

Прививки от Covid-19 5 сентября получили 41,8 тысячи человек, в том числе первую дозу — 12,4 тысячи, вторую — 29,4 тысячи.

Вакциной от Moderna было привито 16,9 тысячи украинцев, Pfizer — 16,3 тысячи, Sinovac — 8,1 тысячи, AstraZeneca 1,5 тысячи. Кроме того, на 1 тысячу увеличилось число зарегистрированных вакцинаций препаратом компании Janssen (Johnson & Johnson).

Всего за период вакцинационной кампании 5,58 млн украинцев получили первую дозу, а 4,2 млн — еще и вторую.

Напомним, что за 4 сентября в Украине было зафиксировано 1379 новых случаев Covid-19, а в рабочие дни 2 и 3 сентября — более 2,6 тысячи. В прошлое же воскресенье заболевших выявили лишь немногим меньше, чем накануне, — 749.