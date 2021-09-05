Общество 1 час назад

За сутки в Украине COVID-19 диагностировали почти у 1,4 тысяч граждан, 17 больных умерли

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области, а также городе Киеве, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 5 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 102 ребенка и 28 медработников.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 899 человека, выздоровели от COVID-19 1 тысяча 407 человек и 17 больных скончались.

За сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 16 тысяч 146 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 тысячи 788 пациентов и экспресс-тестами — 16 тысяч 11 граждан Украины.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 297 тысяч 534 человека, выздоровели от этого заболевания 2 млн 212 тысяч 720 человек и 53 тысячи 983 — скончались. В течение этого периода было проведено 12 млн 97 тысяч 306 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), а также городе Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Напомним, по состоянию на 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 тысячи 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Коронавирус: за сутки в Украине выявили 2,6 тысячи новых зараженных
Коронавирус: за сутки в Украине выявили 2,6 тысячи новых зараженных
Число выявленных за сутки случаев Covid-19 в Украине выросло до 2,7 тысячи
Число выявленных за сутки случаев Covid-19 в Украине выросло до 2,7 тысячи
В киевской школе отравились полсотни детей — СМИ
В киевской школе отравились полсотни детей — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Як в Обухові сортують сміття киян та відходи з McDonald's

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Черкасской области бизнесмен "обчистил" госбюджет по "зеленому" тарифу на 40 млн грн

  3. Киевский КомикКон сорвал аншлаг: украинские гики соскучились за компанией (ФОТО)

  4. Пожар под Киевом: на складах пылали автомобильные шины

  5. В киевской школе отравились полсотни детей — СМИ

Ивент
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Розпочалася реєстрація на HR Wisdom Summit 2021
Головна HR-подія року відбудеться 29 вересня в Academy DTEK
Загрузка...