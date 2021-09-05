За сутки в Украине COVID-19 диагностировали почти у 1,4 тысяч граждан, 17 больных умерли

По состоянию на 5 сентября 2021 года, в Украине зафиксировано 1 тысяча 379 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 102 ребенка и 28 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 899 человека, выздоровели от COVID-19 1 тысяча 407 человек и 17 больных скончались.

За сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 16 тысяч 146 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 тысячи 788 пациентов и экспресс-тестами — 16 тысяч 11 граждан Украины.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 297 тысяч 534 человека, выздоровели от этого заболевания 2 млн 212 тысяч 720 человек и 53 тысячи 983 — скончались. В течение этого периода было проведено 12 млн 97 тысяч 306 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (144), а также городе Киеве (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.

Напомним, по состоянию на 4 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 тысячи 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов.