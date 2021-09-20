Общество 40 минут назад

Почти все госпитализированные с COVID-19 не привиты — Кузин

За последние три месяца 98% попавших в больницу с коронавирусом составили невакцинированные украинцы

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Около 98% госпитализированных с COVID-19 в стране составляют украинцы, которые не сделали прививку против коронавируса. Об этом заявил замминистра, главный санврач Игорь Кузин, передает Минздрав.

"По данным Электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, невакцинированные", — сообщил Кузин.

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По его словам, все, кто хотят уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти, должны сделать прививку уже сегодня.

Санврач отметил, что уже сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, количество новых случаев COVID-19 за сутки увеличилось в два раза за прошедшую неделю: с 3,3 тысячи за 13 сентября до свыше 6 тысяч за 17 сентября.

Кузин напомнил, что в зоне самого высокого риска тяжелого течения и смерти от COVID-19 люди старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, а также те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

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Напомним, в Италии местные власти начали предлагать третью усиливающую дозу вакцины от коронавируса людям, которые потенциально могут тяжелее переносить COVID-19.

С 20 сентября 2021 года люди, имеющие проблемы с иммунной системой, пациенты с онкологическими заболеваниями и пережившие трансплантацию, могут рассчитывать на третью дозу. В целом это около 3 млн человек.

Отмечается, что в провинции Риети первых пациентов начали вакцинировать усиливающей дозой еще на прошлой неделе.

Источник фото: Depositphotos

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