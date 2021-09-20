Коронавирус: в Украине за сутки 2265 новых случаев заражения, 44 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 20 сентября 2021 года зафиксировано 2265 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Причем из них детей — 275, медработников — 22, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1255 человек, летальных исходов — 44, выздоровели 565 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 13 тысяч 58 человек, методом ИФА — 2011 человек, экспресс-тестами — 9723 человека.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 350 тысяч 646 человек, выздоровели — 2 млн 231 тысяча 417 человек, летальных исходов — 54 тысячи 919, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 484 тысячи 445.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (218) и Черновицкой (200) областях, городе Киев (183), а также Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

Кроме того, за сутки 19 сентября в Украине привито против коронавируса 36 тысяч 29 человек. Одну дозу вакцины получили 21 тысяча 118 человек, а полностью иммунизированы 14 тысяч 911 человек.

Известно, что в течение суток работали 296 мобильных бригад, 1119 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 304 тысячи 16 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 304 тысячи 14 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы 5 млн 152 тысячи 834 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент уже проведено 11 млн 456 тысяч 848 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 сентября 2021 года было зафиксировано 3983 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.