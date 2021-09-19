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Новый вирус: дети во всем мире заражаются малоизвестной респираторной болезнью RSV

Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против нового вируса

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом RSV.

Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против нового вируса, сообщает BBC.

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В частности, глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка (США) Рабиа Ага рассказал, что в результате заражения новым вирусом были переполнены отделения интенсивной терапии.

В свою очередь врач из Университетской клиники Цюриха (Швейцария) Кристоф Бергер также обратил внимание на внезапность роста заболеваемости новым вирусом.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это стоит обратить внимание, но не думали, что больных будет так много", — отметил он.

Указано, что всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры по всему миру были ослаблены.

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