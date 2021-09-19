Коронавирус: в Украине за сутки почти 4000 новых заражений, 46 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 19 сентября 2021 года зафиксировано 3983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 422, медработников — 52, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1767 человек, летальных исходов — 46, выздоровели — 546 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 23 тысячи 176 человек, методом ИФА — 3982 человека, экспресс-тестами — 18 тысяч 700 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 348 тысяч 381 человек, выздоровели — 2 млн 230 тысяч 852 человека, летальных исходов — 54 тысячи 875, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 471 тысяча 387.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

Кроме того, за сутки 18 сентября в Украине привито против коронавируса 58 тысяч 605 человек. Одну дозу вакцины получили 34 тысячи 743 человека, а полностью иммунизированы — 23 тысячи 862 человека.

Известно, что в течение суток работали 433 мобильные бригады, 1649 пунктов прививки и 357 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 282 тысячи 898 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 282 тысячи 896 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 137 тысяч 923 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено 11 млн 420 тысяч 819 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 18 сентября 2021 года было зафиксировано 6234 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.