Происшествия 1 час назад

COVID-19: в США регулятор рекомендует третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет

Эксперты FDA также рекомендуют вакцинироваться третьей дозой тем, кто находится в группе высокого риска

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержал бустерную вакцинацию против коронавируса препаратом Pfizer.

В частности, третью дозу прививки рекомендуют для людей старше 65 лет, сообщает Axios.

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Кроме того, эксперты рекомендуют вакцинироваться третьей дозой и тем, кто находится в группе высокого риска.

"Голосование не является обязательным, и FDA все еще должно принять окончательное решение", — отмечает издание.

В то же время результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джозефа Байдена по ускорению вакцинации.

Известно, что американский лидер хочет начать введение бустерных доз большинству людей, привив их вакциной Pfizer уже к концу сентября.

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Ранее сообщалось, что Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержало бустерную вакцинацию препаратом Pfizer для людей в возрасте от 16 лет и старше.

В августе главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что для защиты от коронавируса людям с высокой степенью вероятности потребуется ревакцинация.

Напомним, со 2 августа начали вакцинировать третьей дозой вакцины Pfizer граждан старше 60 лет в Израиле.

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