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Коронавирус: в Украине за сутки более 6200 новых заражений, 79 человек умерли

За минувшие сутки 17 сентября в Украине привито против коронавируса 132 тысячи 559 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 18 сентября 2021 года зафиксировано 6234 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 689, медработников — 89, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализированы 1719 человек, летальных исходов — 79, выздоровели — 1763 человека.

За сутки протестировано методом ПЦР 35 тысяч 713 человек, методом ИФА — 9235 человек, экспресс-тестами — 27 тысяч 526 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 344 тысячи 398 человек, выздоровели — 2 млн 230 тысяч 306 человек, летальных исходов — 54 тысячи 829, проведено ПЦР-тестов — 12 млн 448 тысяч 211.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585) и Днепропетровской (434) областях, городе Киев (416) и Одесской (399) области.

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Кроме того, за минувшие сутки 17 сентября в Украине привито против коронавируса 132 тысячи 559 человек. Одну дозу вакцины получили 78 тысяч 269 человек, а полностью иммунизированы — 54 тысячи 290 человек.

Известно, что в течение суток работали 890 мобильных бригад, 2948 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 млн 248 тысяч 155 человек, из них получили одну дозу — 6 млн 248 тысяч 153 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 млн 114 тысяч 61 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент уже проведено 11 млн 362 тысячи 214 прививок.

Напомним, по состоянию на 17 сентября в Украине было зарегистрировано 6624 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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