COVID-19: за сутки коронавирус обнаружили у 6 тысяч 624 граждан Украины

По состоянию на 17 сентября, в Украине зарегистрировано 6 тысяч 624 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 677 детей и 105 медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысячу 568 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 914 пациентов и 99 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 35 тысяч 171 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 230 украинцев, экспресс-тестами — 31 тысяча 879 пациентов.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 338 тысяч 164 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 228 тысяч 543 пациента и умерли 54 тысячи 750 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 412 тысяч 498 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и в городе Киеве (426).

Напомним, состоянию на 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тысяч 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что сертификаты о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") будут действовать 365 дней, а не 180, как ранее.