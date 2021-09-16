Общество 1 час назад

За сутки в Украине от коронавируса умерли более 100 человек

За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 507 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 499 пациентов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 16 сентября в Украине зафиксировано 5 тысяч 744 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 629 детей и 95 медицинских работников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 507 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 499 пациентов и зарегистрирован 101 летальный случай.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 331 тысяча 540 человек, выздоровело от COVID-19 — 2 млн 226 тысяч 629 украинцев и 54 тысячи 651 человек умер.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), в Харьковской (498), Днепропетровской областях (415), Киеве (362) и Одесской (347) области.

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Напомним, по состоянию на 15 сентября в Украине зарегистрировано 4 тысячи 640 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

За день до этого было выявлено 3 тысячи 332 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

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