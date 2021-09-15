COVID-19: за сутки в Украине выявили более 4,6 тысяч зараженных, 93 человека умерли

По состоянию на 15 сентября, в Украине зарегистрировано 4 тысячи 640 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 531 ребенок и 95 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 609 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 858 пациента и 93 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 тысячи 878 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 562 украинца, экспресс-тестами — 32 тысячи 991 пациент.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 325 тысяч 796 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 225 тысяч 130 пациентов и умерли 54 тысячи 550 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 342 тысячи 907 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), а также в Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Напомним, по состоянию на 14 сентября, в Украине зарегистрировано 3 тысячи 332 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

За день до этого было выявлено 1 тысяча 205 новых случаев заражения коронавирусом.