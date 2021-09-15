Общество 7 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили более 4,6 тысяч зараженных, 93 человека умерли

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, а также в Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях

Фото: Facebook/Минздрав Фото: Facebook/Минздрав
Фото: Facebook/Минздрав

По состоянию на 15 сентября, в Украине зарегистрировано 4 тысячи 640 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 531 ребенок и 95 медицинских работников.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 609 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 858 пациента и 93 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 тысячи 878 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 562 украинца, экспресс-тестами — 32 тысячи 991 пациент.

Читайте также:
COVID-19: за сутки в Украине заболеваемость коронавирусом снизилась почти вдвое

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 325 тысяч 796 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 225 тысяч 130 пациентов и умерли 54 тысячи 550 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 342 тысячи 907 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), а также в Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

 

Напомним, по состоянию на 14 сентября, в Украине зарегистрировано 3 тысячи 332 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

За день до этого было выявлено 1 тысяча 205 новых случаев заражения коронавирусом.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав и Нацполиция заставят украинцев носить маски
Минздрав и Нацполиция заставят украинцев носить маски
Семейные врачи обеспечены ПЦР-тестами до конца 2021 года — Кузин
Семейные врачи обеспечены ПЦР-тестами до конца 2021 года — Кузин
Кабмин ввел "цветовую дифференциацию" COVID-сертификатов
Кабмин ввел "цветовую дифференциацию" COVID-сертификатов
Загрузка...
Новое видео
Як розвивати себе і бути успішним. 5 ключових принципів — Василь Хмельницький / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Самый большой винзавод в Одессе ушел с молотка за 235 млн грн: что входит в комплекс

  3. Посольство Украины в Австралии приостанавливает свою работу

  4. iPhone 13, Apple Watch 7 и iPad mini: Apple провела презентацию (ФОТО, ВИДЕО)

  5. Пузырь на рынке газа. Биржевые цены превысили отметку $800 за тысячу кубометров

Ивент
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
9 сентября стартует 17-я конференция MIHAS — крупнейшее событие рынка халяльных товаров 
Конференция будет проходить с 9 сентября до 31 декабря в полностью виртуальном формате и соберет более 8000 участников рынка халяльной продукции из более чем 40 стран мира. Рассказываем, что на ней будет и как принять участие.
Загрузка...