Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине заболеваемость коронавирусом снизилась почти вдвое

За минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 833 человека, выздоровели от этой болезни 758 пациентов и 18 больных скончались

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на 13 сентября в Украине зафиксировано 1 тысяча 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 149 детей и 23 медицинских работника.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 833 человека, выздоровели от этой болезни 758 пациентов и 18 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 10 тысяч 668 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 659 украинцев, экспресс-тестами — 9 тысяч 147 пациентов.

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За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 317 тысяч 824 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 221 тысяча 868 пациентов и умерли 54 тысячи 360 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 279 тысяч 748 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), а также в Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.

Напомним, по состоянию на 12 сентября в Украине было зафиксировано 2 тысячи 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого было выявлено 3 тысячи 869 новых подтвержденных случаев коронавируса.

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