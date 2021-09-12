За сутки в Украине выявили почти 2,2 тысячи новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировано 2 тысячи 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 236 детей и 35 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 257 человек, выздоровели от этой болезни 499 пациентов и 22 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 18 тысяч 887 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 3 тысячи 99 украинцев, экспресс-тестами — 16 тысяч 716 пациентов.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 316 тысяч 619 человек, выздоровели от COVID-19 2 млн 221 тысяча 110 пациентов и умерли 54 тысячи 342 украинца. В течение этого периода проведено 12 млн 269 тысяч 80 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), а также Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

Напомним, по состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировано 3 тысячи 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого в Украине было было выявлено 3 тысячи 615 новых заражений коронавирусом.