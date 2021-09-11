Общество 30 минут назад

В Украине за сутки выявили более 3,8 тысяч зараженных коронавирусом

Больше всего заболевших зарегистрировано во Львовской области, в Киеве, а также Харьковской (341), Днепропетровской и Черновицкой областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 11 сентября, в Украине зафиксировано 3 тысячи 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 387 детей и 76 медработников.

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Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 102 человека, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 738 пациентов и 69 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 33 тысячи 162 человека, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 7 тысяч 879 украинцев, экспресс-тестами — 24 тысячи 364 пациента.

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За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 2 млн 314 тысяч 423 человека, выздоровели от COVID-19 2 млн 220 тысяч 611 пациентов и умерли 54 тысячи 320 больных. В течение этого периода проведено 12 млн 250 тысяч 193 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (379), в городе Киеве (370), а также Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

Напомним, по состоянию на 10 сентября, в Украине было зафиксировано 3 тысячи 615 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За день до этого в Украине также выявили более 3 тысяч 663 новых случаев COVID-19.

Источник фото: Depositphotos

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