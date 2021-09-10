В Украине зафиксировано наибольшее число смертей от Covid-19 за три месяца

В Украине за сутки 9 сентября зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в том числе 348 у детей и 61 у медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано, в том числе с подозрением на Covid-19, 1056 человек. За день от этой болезни умерло 76 украинцев, что является наивысшим показателем за период после 15 июня, когда эпидемия в стране шла на спад. В свою очередь 1310 человек в четверг были признаны выздоровевшими.

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В лидерах по количеству новых случаев болезни Киев (406), Харьковская (341) и Львовская (292) области, за которыми идет наименьшая область Украины — Черновицкая (235).

Всего за время пандемии в Украине выявлено 2 млн 310 тысяч 554 случая Covid-19, в том числе 54 тысячи 251 летальный. При этом 2 млн 218 тысяч 873 человека уже выздоровели.

За предыдущие сутки в стране проведена почти 61 тысяча тестов на коронавирус, в том числе почти 29 тысяч методом ПЦР, 6,8 тысячи — методом ИФА, а также 25,2 тысячи экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2. За все время тестирований проведено более 12,2 млн.

В рамках кампании по вакцинации украинцев от Covid-19 получили первую прививку почти 5,79 млн человек, вторую — почти 4,62 млн. В частности, за 9 сентября первую дозу вакцины получили 67 тысяч человек, а вторую — 106,6 тысячи.

За день использовано 64,5 тысячи доз вакцины Pfizer, 53,3 тысячи — Moderna, 42,2 тысячи — Sinovac, 13,6 тысячи — AstraZeneca.

Напомним, что накануне в Украине также выявили более 3663 новых случаев Covid-19, за 7 сентября их зафиксировано 2772, а днем ранее — 2197.