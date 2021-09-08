За сутки в Украине COVID-19 выявили у почти 2,8 тысячи человек

По состоянию на утро 8 сентября в Украине зафиксировано 2 тысячи 772 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 254 ребенка и 46 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 1 тысяча 17 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 411 пациентов и 60 больных скончались.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 303 тысячи 276 человек, выздоровело от COVID-19 2 млн 216 тысяч 17 человек и зарегистрировано 54 тысячи 114 летальных случаев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), а также в Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Кроме этого, 7 сентября в течение суток было вакцинировано против COVID-19 149 тысяч 618 человек. Одну дозу получили 47 тысяч 221 человек, полностью иммунизированы 102 тысячи 397 граждан.

В течение суток работали 968 мобильных бригад, 2 тысячи 986 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 5 млн 666 тысяч 19 человек, из них получили одну дозу — 5 млн 666 тысяч 17 человек полностью иммунизированы и получили две дозы 4 млн 407 тысяч 24 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 млн 73 тысячи 41 прививка.

Напомним, 6 сентября в Украине было выявлено 2197 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого в стране подтвердили 773 новых случая коронавируса, за 4 сентября — 1 тысяча 379, а в предыдущие рабочие дни 2 и 3 сентября — более 2,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов.