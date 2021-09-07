Общество 1 час назад

В Украине за сутки выявили почти 2,2 тысячи больных Covid-19, 53 человека умерло

За день дозу вакцины получили почти 134 тысячи украинцев, больше всего по-прежнему колют препарат от Moderna

Фото: Запорожский горсовет Фото: Запорожский горсовет
Фото: Запорожский горсовет

В течение суток 6 сентября в Украине было выявлено 2197 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 197 среди детей и 37 среди медработников. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировано с подтвержденными и подозрительными случаями 485 человек, умерло от Covid-19 53 человека, а выздоровело — 1429.

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Всего за время эпидемии в стране коронавирус нашли у 2 млн 300 тысяч 504 людей. Из них 54 тысячи 54 умерли, а 2 млн 214 тысяч 606 выздоровели.

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За день проведено 48,4 тысячи тестирований на Covid-19, в том числе 22,6 тысячи — методом ПЦР, 7,8 тысячи — методом ИФА и 18 тысяч экспресс-тестов на антиген к вирусу SARS-CoV-2.

Первую дозу вакцины против этой инфекции за весь период с 24 февраля получили уже 5,62 млн человек, вторую дозу — 4,3 млн. В частности, 6 сентября таковых было соответственно 37,4 и 96,5 тысячи. 52,8 тысячи доз за день было вколото вакцины Moderna, 44,2 тысячи — Pfizer, 31,1 тысячи — Sinovac.

Напомним, что за выходной день 5 сентября в стране подтвердили 773 новых случая Covid-19, за 4 сентября — 1379, а в предыдущие рабочие дни 2 и 3 сентября — более 2,6 тысячи.

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